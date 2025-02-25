Currencies / YSG
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
9.67 USD 0.34 (3.40%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
YSG exchange rate has changed by -3.40% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.63 and at a high of 10.23.
Follow Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YSG News
- Yatsen Holding: Yet To Prove The Rally In The Stock Was Fully Justified (NYSE:YSG)
- Yatsen (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yatsen Holding Q2 Revenue Up 37 Percent
- Yatsen Holding Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YSG)
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yatsen Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Yatsen Holding Stock: Has Gone Vertical With No Clear Catalyst (NYSE:YSG)
- Yatsen Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on Share Repurchase Program
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yatsen (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
9.63 10.23
Year Range
3.01 11.57
- Previous Close
- 10.01
- Open
- 10.00
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Low
- 9.63
- High
- 10.23
- Volume
- 252
- Daily Change
- -3.40%
- Month Change
- 2.98%
- 6 Months Change
- 105.74%
- Year Change
- 177.87%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%