YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
10.04 USD 0.11 (1.11%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YSG para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.81 e o mais alto foi 10.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.81 10.04
Faixa anual
3.01 11.57
- Fechamento anterior
- 9.93
- Open
- 9.90
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Low
- 9.81
- High
- 10.04
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- 6.92%
- Mudança de 6 meses
- 113.62%
- Mudança anual
- 188.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh