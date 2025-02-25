货币 / YSG
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
9.66 USD 0.02 (0.21%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YSG汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点9.57和高点9.81进行交易。
关注Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.57 9.81
年范围
3.01 11.57
- 前一天收盘价
- 9.64
- 开盘价
- 9.64
- 卖价
- 9.66
- 买价
- 9.96
- 最低价
- 9.57
- 最高价
- 9.81
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 2.88%
- 6个月变化
- 105.53%
- 年变化
- 177.59%
