Valute / YSG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
9.91 USD 0.20 (1.98%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YSG ha avuto una variazione del -1.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.28.
Segui le dinamiche di Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YSG News
- Yatsen Holding: Yet To Prove The Rally In The Stock Was Fully Justified (NYSE:YSG)
- Yatsen (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yatsen Holding Q2 Revenue Up 37 Percent
- Yatsen Holding Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YSG)
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yatsen Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Yatsen Holding Stock: Has Gone Vertical With No Clear Catalyst (NYSE:YSG)
- Yatsen Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on Share Repurchase Program
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yatsen (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
9.90 10.28
Intervallo Annuale
3.01 11.57
- Chiusura Precedente
- 10.11
- Apertura
- 10.01
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Minimo
- 9.90
- Massimo
- 10.28
- Volume
- 282
- Variazione giornaliera
- -1.98%
- Variazione Mensile
- 5.54%
- Variazione Semestrale
- 110.85%
- Variazione Annuale
- 184.77%
20 settembre, sabato