Валюты / YSG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
9.64 USD 0.37 (3.70%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YSG за сегодня изменился на -3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.59, а максимальная — 10.23.
Следите за динамикой Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YSG
- Yatsen Holding: Yet To Prove The Rally In The Stock Was Fully Justified (NYSE:YSG)
- Yatsen (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yatsen Holding Q2 Revenue Up 37 Percent
- Yatsen Holding Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YSG)
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yatsen Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Yatsen Holding Stock: Has Gone Vertical With No Clear Catalyst (NYSE:YSG)
- Yatsen Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on Share Repurchase Program
- Yatsen Holding Limited (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yatsen (YSG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.59 10.23
Годовой диапазон
3.01 11.57
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.00
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Low
- 9.59
- High
- 10.23
- Объем
- 344
- Дневное изменение
- -3.70%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 105.11%
- Годовое изменение
- 177.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.