YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe

9.64 USD 0.37 (3.70%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YSG за сегодня изменился на -3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.59, а максимальная — 10.23.

Следите за динамикой Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.59 10.23
Годовой диапазон
3.01 11.57
Предыдущее закрытие
10.01
Open
10.00
Bid
9.64
Ask
9.94
Low
9.59
High
10.23
Объем
344
Дневное изменение
-3.70%
Месячное изменение
2.66%
6-месячное изменение
105.11%
Годовое изменение
177.01%
