YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
10.11 USD 0.18 (1.81%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YSGの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり9.81の安値と10.11の高値で取引されました。
Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.81 10.11
1年のレンジ
3.01 11.57
- 以前の終値
- 9.93
- 始値
- 9.90
- 買値
- 10.11
- 買値
- 10.41
- 安値
- 9.81
- 高値
- 10.11
- 出来高
- 199
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- 7.67%
- 6ヶ月の変化
- 115.11%
- 1年の変化
- 190.52%
