YANG: Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares

22.01 USD 0.29 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YANG fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.34 ve Yüksek fiyatı olarak 22.01 aralığında işlem gördü.

Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

YANG haberleri

Günlük aralık
21.34 22.01
Yıllık aralık
2.39 87.02
Önceki kapanış
21.72
Açılış
21.64
Satış
22.01
Alış
22.31
Düşük
21.34
Yüksek
22.01
Hacim
1.932 K
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
-15.86%
6 aylık değişim
-44.99%
Yıllık değişim
442.12%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki