Валюты / YANG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YANG: Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares
22.01 USD 0.29 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YANG за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.34, а максимальная — 22.01.
Следите за динамикой Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YANG
- Humphrey Yang’s 12-Week Financial Reset — How It Works
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- 5 Best Ways To Invest $10K in 2025, According to Humphrey Yang
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Bridgewater Shies Away From China: Time for Inverse China ETFs?
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
- Curveballs: China - Stability In Choppy Air
Дневной диапазон
21.34 22.01
Годовой диапазон
2.39 87.02
- Предыдущее закрытие
- 21.72
- Open
- 21.64
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Low
- 21.34
- High
- 22.01
- Объем
- 1.932 K
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- -15.86%
- 6-месячное изменение
- -44.99%
- Годовое изменение
- 442.12%
22 сентября, понедельник
13:45
USD