YANG: Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares

22.01 USD 0.29 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YANG за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.34, а максимальная — 22.01.

Следите за динамикой Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.34 22.01
Годовой диапазон
2.39 87.02
Предыдущее закрытие
21.72
Open
21.64
Bid
22.01
Ask
22.31
Low
21.34
High
22.01
Объем
1.932 K
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
-15.86%
6-месячное изменение
-44.99%
Годовое изменение
442.12%
