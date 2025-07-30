Währungen / YANG
YANG: Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares
22.01 USD 0.29 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YANG hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.34 bis zu einem Hoch von 22.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
YANG News
Tagesspanne
21.34 22.01
Jahresspanne
2.39 87.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.72
- Eröffnung
- 21.64
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Tief
- 21.34
- Hoch
- 22.01
- Volumen
- 1.932 K
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- -15.86%
- 6-Monatsänderung
- -44.99%
- Jahresänderung
- 442.12%