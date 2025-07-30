KurseKategorien
YANG: Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares

22.01 USD 0.29 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YANG hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.34 bis zu einem Hoch von 22.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.34 22.01
Jahresspanne
2.39 87.02
Vorheriger Schlusskurs
21.72
Eröffnung
21.64
Bid
22.01
Ask
22.31
Tief
21.34
Hoch
22.01
Volumen
1.932 K
Tagesänderung
1.34%
Monatsänderung
-15.86%
6-Monatsänderung
-44.99%
Jahresänderung
442.12%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh