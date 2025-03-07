YALL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Tidal ETF Trust God Bless America ETF hisse senedi 45.14 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.14 - 45.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. YALL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Tidal ETF Trust God Bless America ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Tidal ETF Trust God Bless America ETF hisse senedi şu anda 45.14 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.51% ve USD değerlerini izler. YALL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

YALL hisse senedi nasıl alınır? Tidal ETF Trust God Bless America ETF hisselerini şu anki 45.14 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.14 ve Ask 45.44 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte YALL fiyat hareketlerini takip edin.

YALL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Tidal ETF Trust God Bless America ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 32.19 - 45.49 ve mevcut fiyatı 45.14 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.14 veya Ask 45.44 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.11% ve 6 aylık değişim oranı 18.70% değerlerini karşılaştırır. YALL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

God Bless America ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? God Bless America ETF hisse senedi yıllık olarak 45.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 32.19 - 45.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Tidal ETF Trust God Bless America ETF performansını takip edin.

God Bless America ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? God Bless America ETF (YALL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 32.19 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.14 ve hareket ettiği yıllık aralık 32.19 - 45.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki YALL fiyat hareketlerini izleyin.