- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF
Der Wechselkurs von YALL hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.33 bis zu einem Hoch von 44.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust God Bless America ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YALL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von YALL heute?
Die Aktie von Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) notiert heute bei 44.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.33 - 44.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.14 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von YALL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie YALL Dividenden?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF wird derzeit mit 44.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YALL zu verfolgen.
Wie kaufe ich YALL-Aktien?
Sie können Aktien von Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) zum aktuellen Kurs von 44.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.33 oder 44.63 platziert, während 6 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YALL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in YALL-Aktien?
Bei einer Investition in Tidal ETF Trust God Bless America ETF müssen die jährliche Spanne 32.19 - 45.49 und der aktuelle Kurs 44.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.69% und 16.57%, bevor sie Orders zu 44.33 oder 44.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YALL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von God Bless America ETF?
Der höchste Kurs von God Bless America ETF (YALL) im vergangenen Jahr lag bei 45.49. Innerhalb von 32.19 - 45.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal ETF Trust God Bless America ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von God Bless America ETF?
Der niedrigste Kurs von God Bless America ETF (YALL) im Laufe des Jahres betrug 32.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.33 und der Spanne 32.19 - 45.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YALL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von YALL statt?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.14 und 19.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.14
- Eröffnung
- 44.38
- Bid
- 44.33
- Ask
- 44.63
- Tief
- 44.33
- Hoch
- 44.55
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- -1.69%
- 6-Monatsänderung
- 16.57%
- Jahresänderung
- 19.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B