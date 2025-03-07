KurseKategorien
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF

44.33 USD 0.81 (1.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YALL hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.33 bis zu einem Hoch von 44.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust God Bless America ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YALL News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von YALL heute?

Die Aktie von Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) notiert heute bei 44.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.33 - 44.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.14 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von YALL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie YALL Dividenden?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF wird derzeit mit 44.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YALL zu verfolgen.

Wie kaufe ich YALL-Aktien?

Sie können Aktien von Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) zum aktuellen Kurs von 44.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.33 oder 44.63 platziert, während 6 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YALL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in YALL-Aktien?

Bei einer Investition in Tidal ETF Trust God Bless America ETF müssen die jährliche Spanne 32.19 - 45.49 und der aktuelle Kurs 44.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.69% und 16.57%, bevor sie Orders zu 44.33 oder 44.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YALL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von God Bless America ETF?

Der höchste Kurs von God Bless America ETF (YALL) im vergangenen Jahr lag bei 45.49. Innerhalb von 32.19 - 45.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal ETF Trust God Bless America ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von God Bless America ETF?

Der niedrigste Kurs von God Bless America ETF (YALL) im Laufe des Jahres betrug 32.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.33 und der Spanne 32.19 - 45.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YALL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von YALL statt?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.14 und 19.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
44.33 44.55
Jahresspanne
32.19 45.49
Vorheriger Schlusskurs
45.14
Eröffnung
44.38
Bid
44.33
Ask
44.63
Tief
44.33
Hoch
44.55
Volumen
6
Tagesänderung
-1.79%
Monatsänderung
-1.69%
6-Monatsänderung
16.57%
Jahresänderung
19.33%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B