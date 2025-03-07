CotationsSections
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF

45.14 USD 0.07 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YALL a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.14 et à un maximum de 45.22.

Suivez la dynamique Tidal ETF Trust God Bless America ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action YALL aujourd'hui ?

L'action Tidal ETF Trust God Bless America ETF est cotée à 45.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.14 - 45.22, a clôturé hier à 45.07 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de YALL présente ces mises à jour.

L'action Tidal ETF Trust God Bless America ETF verse-t-elle des dividendes ?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF est actuellement valorisé à 45.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de YALL.

Comment acheter des actions YALL ?

Vous pouvez acheter des actions Tidal ETF Trust God Bless America ETF au cours actuel de 45.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.14 ou de 45.44, le 3 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de YALL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action YALL ?

Investir dans Tidal ETF Trust God Bless America ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.19 - 45.49 et le prix actuel 45.14. Beaucoup comparent 0.11% et 18.70% avant de passer des ordres à 45.14 ou 45.44. Consultez le graphique du cours de YALL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action God Bless America ETF ?

Le cours le plus élevé de God Bless America ETF l'année dernière était 45.49. Au cours de 32.19 - 45.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tidal ETF Trust God Bless America ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action God Bless America ETF ?

Le cours le plus bas de God Bless America ETF (YALL) sur l'année a été 32.19. Sa comparaison avec 45.14 et 32.19 - 45.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de YALL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action YALL a-t-elle été divisée ?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.07 et 21.51% après les opérations sur titres.

Range quotidien
45.14 45.22
Range Annuel
32.19 45.49
Clôture Précédente
45.07
Ouverture
45.18
Bid
45.14
Ask
45.44
Plus Bas
45.14
Plus Haut
45.22
Volume
3
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
0.11%
Changement à 6 Mois
18.70%
Changement Annuel
21.51%
