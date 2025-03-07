- Обзор рынка
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF
Курс YALL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.14, а максимальная — 45.22.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust God Bless America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YALL сегодня?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) сегодня оценивается на уровне 45.14. Инструмент торгуется в пределах 45.14 - 45.22, вчерашнее закрытие составило 45.07, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YALL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust God Bless America ETF?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF в настоящее время оценивается в 45.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.51% и USD. Отслеживайте движения YALL на графике в реальном времени.
Как купить акции YALL?
Вы можете купить акции Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) по текущей цене 45.14. Ордера обычно размещаются около 45.14 или 45.44, тогда как 3 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YALL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YALL?
Инвестирование в Tidal ETF Trust God Bless America ETF предполагает учет годового диапазона 32.19 - 45.49 и текущей цены 45.14. Многие сравнивают 0.11% и 18.70% перед размещением ордеров на 45.14 или 45.44. Изучайте ежедневные изменения цены YALL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции God Bless America ETF?
Самая высокая цена God Bless America ETF (YALL) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 32.19 - 45.49, сравнение с 45.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust God Bless America ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции God Bless America ETF?
Самая низкая цена God Bless America ETF (YALL) за год составила 32.19. Сравнение с текущими 45.14 и 32.19 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YALL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YALL?
В прошлом Tidal ETF Trust God Bless America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.07 и 21.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.07
- Open
- 45.18
- Bid
- 45.14
- Ask
- 45.44
- Low
- 45.14
- High
- 45.22
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 18.70%
- Годовое изменение
- 21.51%
