КотировкиРазделы
Валюты / YALL
Назад в Рынок акций США

YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF

45.14 USD 0.07 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YALL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.14, а максимальная — 45.22.

Следите за динамикой Tidal ETF Trust God Bless America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости YALL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YALL сегодня?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) сегодня оценивается на уровне 45.14. Инструмент торгуется в пределах 45.14 - 45.22, вчерашнее закрытие составило 45.07, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YALL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust God Bless America ETF?

Tidal ETF Trust God Bless America ETF в настоящее время оценивается в 45.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.51% и USD. Отслеживайте движения YALL на графике в реальном времени.

Как купить акции YALL?

Вы можете купить акции Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) по текущей цене 45.14. Ордера обычно размещаются около 45.14 или 45.44, тогда как 3 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YALL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YALL?

Инвестирование в Tidal ETF Trust God Bless America ETF предполагает учет годового диапазона 32.19 - 45.49 и текущей цены 45.14. Многие сравнивают 0.11% и 18.70% перед размещением ордеров на 45.14 или 45.44. Изучайте ежедневные изменения цены YALL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции God Bless America ETF?

Самая высокая цена God Bless America ETF (YALL) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 32.19 - 45.49, сравнение с 45.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust God Bless America ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции God Bless America ETF?

Самая низкая цена God Bless America ETF (YALL) за год составила 32.19. Сравнение с текущими 45.14 и 32.19 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YALL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YALL?

В прошлом Tidal ETF Trust God Bless America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.07 и 21.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.14 45.22
Годовой диапазон
32.19 45.49
Предыдущее закрытие
45.07
Open
45.18
Bid
45.14
Ask
45.44
Low
45.14
High
45.22
Объем
3
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
18.70%
Годовое изменение
21.51%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд