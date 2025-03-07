报价部分
货币 / YALL
回到股票

YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF

45.14 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日YALL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点45.14和高点45.22进行交易。

关注Tidal ETF Trust God Bless America ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

YALL新闻

常见问题解答

YALL股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust God Bless America ETF股票今天的定价为45.14。它在45.14 - 45.22范围内交易，昨天的收盘价为45.07，交易量达到3。YALL的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust God Bless America ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust God Bless America ETF目前的价值为45.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.51%和USD。实时查看图表以跟踪YALL走势。

如何购买YALL股票？

您可以以45.14的当前价格购买Tidal ETF Trust God Bless America ETF股票。订单通常设置在45.14或45.44附近，而3和-0.09%显示市场活动。立即关注YALL的实时图表更新。

如何投资YALL股票？

投资Tidal ETF Trust God Bless America ETF需要考虑年度范围32.19 - 45.49和当前价格45.14。许多人在以45.14或45.44下订单之前，会比较0.11%和。实时查看YALL价格图表，了解每日变化。

God Bless America ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，God Bless America ETF的最高价格是45.49。在32.19 - 45.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust God Bless America ETF的绩效。

God Bless America ETF股票的最低价格是多少？

God Bless America ETF（YALL）的最低价格为32.19。将其与当前的45.14和32.19 - 45.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YALL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YALL股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust God Bless America ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.07和21.51%中可见。

日范围
45.14 45.22
年范围
32.19 45.49
前一天收盘价
45.07
开盘价
45.18
卖价
45.14
买价
45.44
最低价
45.14
最高价
45.22
交易量
3
日变化
0.16%
月变化
0.11%
6个月变化
18.70%
年变化
21.51%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B