YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF
YALLの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり44.33の安値と44.60の高値で取引されました。
Tidal ETF Trust God Bless America ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
YALL株の現在の価格は？
Tidal ETF Trust God Bless America ETFの株価は本日44.58です。44.33 - 44.60内で取引され、前日の終値は45.14、取引量は11に達しました。YALLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tidal ETF Trust God Bless America ETFの株は配当を出しますか？
Tidal ETF Trust God Bless America ETFの現在の価格は44.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。YALLの動きはライブチャートで確認できます。
YALL株を買う方法は？
Tidal ETF Trust God Bless America ETFの株は現在44.58で購入可能です。注文は通常44.58または44.88付近で行われ、11や0.45%が市場の動きを示します。YALLの最新情報はライブチャートで確認できます。
YALL株に投資する方法は？
Tidal ETF Trust God Bless America ETFへの投資では、年間の値幅32.19 - 45.49と現在の44.58を考慮します。注文は多くの場合44.58や44.88で行われる前に、-1.13%や17.22%と比較されます。YALLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
God Bless America ETFの株の最高値は？
God Bless America ETFの過去1年の最高値は45.49でした。32.19 - 45.49内で株価は大きく変動し、45.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust God Bless America ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
God Bless America ETFの株の最低値は？
God Bless America ETF(YALL)の年間最安値は32.19でした。現在の44.58や32.19 - 45.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。YALLの動きはライブチャートで確認できます。
YALLの株式分割はいつ行われましたか？
Tidal ETF Trust God Bless America ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.14、20.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.14
- 始値
- 44.38
- 買値
- 44.58
- 買値
- 44.88
- 安値
- 44.33
- 高値
- 44.60
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- -1.13%
- 6ヶ月の変化
- 17.22%
- 1年の変化
- 20.00%