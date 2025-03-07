- Panoramica
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF
Il tasso di cambio YALL ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.14 e ad un massimo di 45.22.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust God Bless America ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YALL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni YALL oggi?
Oggi le azioni Tidal ETF Trust God Bless America ETF sono prezzate a 45.14. Viene scambiato all'interno di 45.14 - 45.22, la chiusura di ieri è stata 45.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di YALL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tidal ETF Trust God Bless America ETF pagano dividendi?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF è attualmente valutato a 45.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di YALL.
Come acquistare azioni YALL?
Puoi acquistare azioni Tidal ETF Trust God Bless America ETF al prezzo attuale di 45.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.14 o 45.44, mentre 3 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di YALL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni YALL?
Investire in Tidal ETF Trust God Bless America ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.19 - 45.49 e il prezzo attuale 45.14. Molti confrontano 0.11% e 18.70% prima di effettuare ordini su 45.14 o 45.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di YALL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni God Bless America ETF?
Il prezzo massimo di God Bless America ETF nell'ultimo anno è stato 45.49. All'interno di 32.19 - 45.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tidal ETF Trust God Bless America ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni God Bless America ETF?
Il prezzo più basso di God Bless America ETF (YALL) nel corso dell'anno è stato 32.19. Confrontandolo con gli attuali 45.14 e 32.19 - 45.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda YALL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di YALL?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.07 e 21.51%.
- Chiusura Precedente
- 45.07
- Apertura
- 45.18
- Bid
- 45.14
- Ask
- 45.44
- Minimo
- 45.14
- Massimo
- 45.22
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 0.11%
- Variazione Semestrale
- 18.70%
- Variazione Annuale
- 21.51%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Agire
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 547
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B