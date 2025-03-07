- Panorámica
YALL: Tidal ETF Trust God Bless America ETF
El tipo de cambio de YALL de hoy ha cambiado un -1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.33, mientras que el máximo ha alcanzado 44.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tidal ETF Trust God Bless America ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de YALL hoy?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) se evalúa hoy en 44.58. El instrumento se negocia dentro de 44.33 - 44.60; el cierre de ayer ha sido 45.14 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios YALL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tidal ETF Trust God Bless America ETF?
Tidal ETF Trust God Bless America ETF se evalúa actualmente en 44.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.00% y USD. Monitoree los movimientos de YALL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de YALL?
Puede comprar acciones de Tidal ETF Trust God Bless America ETF (YALL) al precio actual de 44.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.58 o 44.88, mientras que 11 y 0.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de YALL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de YALL?
Invertir en Tidal ETF Trust God Bless America ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.19 - 45.49 y el precio actual 44.58. Muchos comparan -1.13% y 17.22% antes de colocar órdenes en 44.58 o 44.88. Estudie los cambios diarios de precios de YALL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de God Bless America ETF?
El precio más alto de God Bless America ETF (YALL) en el último año ha sido 45.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.19 - 45.49, una comparación con 45.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tidal ETF Trust God Bless America ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de God Bless America ETF?
El precio más bajo de God Bless America ETF (YALL) para el año ha sido 32.19. La comparación con los actuales 44.58 y 32.19 - 45.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de YALL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de YALL?
En el pasado, Tidal ETF Trust God Bless America ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.14 y 20.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.14
- Open
- 44.38
- Bid
- 44.58
- Ask
- 44.88
- Low
- 44.33
- High
- 44.60
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -1.24%
- Cambio mensual
- -1.13%
- Cambio a 6 meses
- 17.22%
- Cambio anual
- 20.00%