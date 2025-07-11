Dövizler / XSD
XSD: SPDR S&P Semiconductor ETF
319.33 USD 1.51 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XSD fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 314.72 ve Yüksek fiyatı olarak 320.04 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
314.72 320.04
Yıllık aralık
156.77 322.83
- Önceki kapanış
- 320.84
- Açılış
- 318.46
- Satış
- 319.33
- Alış
- 319.63
- Düşük
- 314.72
- Yüksek
- 320.04
- Hacim
- 105
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 14.62%
- 6 aylık değişim
- 60.01%
- Yıllık değişim
- 35.69%
21 Eylül, Pazar