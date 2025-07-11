FiyatlarBölümler
Dövizler / XSD
Geri dön - Hisse senetleri

XSD: SPDR S&P Semiconductor ETF

319.33 USD 1.51 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XSD fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 314.72 ve Yüksek fiyatı olarak 320.04 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XSD haberleri

Günlük aralık
314.72 320.04
Yıllık aralık
156.77 322.83
Önceki kapanış
320.84
Açılış
318.46
Satış
319.33
Alış
319.63
Düşük
314.72
Yüksek
320.04
Hacim
105
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
14.62%
6 aylık değişim
60.01%
Yıllık değişim
35.69%
21 Eylül, Pazar