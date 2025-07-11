Devises / XSD
XSD: SPDR S&P Semiconductor ETF
319.33 USD 1.51 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XSD a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 314.72 et à un maximum de 320.04.
Suivez la dynamique SPDR S&P Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XSD Nouvelles
Range quotidien
314.72 320.04
Range Annuel
156.77 322.83
- Clôture Précédente
- 320.84
- Ouverture
- 318.46
- Bid
- 319.33
- Ask
- 319.63
- Plus Bas
- 314.72
- Plus Haut
- 320.04
- Volume
- 105
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 14.62%
- Changement à 6 Mois
- 60.01%
- Changement Annuel
- 35.69%
21 septembre, dimanche