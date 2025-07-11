CotationsSections
XSD: SPDR S&P Semiconductor ETF

319.33 USD 1.51 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XSD a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 314.72 et à un maximum de 320.04.

Suivez la dynamique SPDR S&P Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
314.72 320.04
Range Annuel
156.77 322.83
Clôture Précédente
320.84
Ouverture
318.46
Bid
319.33
Ask
319.63
Plus Bas
314.72
Plus Haut
320.04
Volume
105
Changement quotidien
-0.47%
Changement Mensuel
14.62%
Changement à 6 Mois
60.01%
Changement Annuel
35.69%
21 septembre, dimanche