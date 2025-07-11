КотировкиРазделы
Валюты / XSD
Назад в Рынок акций США

XSD: SPDR S&P Semiconductor ETF

319.33 USD 1.51 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XSD за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 314.72, а максимальная — 320.04.

Следите за динамикой SPDR S&P Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XSD

Дневной диапазон
314.72 320.04
Годовой диапазон
156.77 322.83
Предыдущее закрытие
320.84
Open
318.46
Bid
319.33
Ask
319.63
Low
314.72
High
320.04
Объем
105
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
14.62%
6-месячное изменение
60.01%
Годовое изменение
35.69%
21 сентября, воскресенье