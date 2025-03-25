Dövizler / XFOR
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.17 USD 0.07 (2.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XFOR fiyatı bugün -2.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.01 ve Yüksek fiyatı olarak 3.42 aralığında işlem gördü.
X4 Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XFOR haberleri
- X4 Pharmaceuticals işgücünü %50 azaltarak yeniden yapılanma duyurdu
- X4 Pharmaceuticals announces restructuring with 50% workforce cut
- Stifel lowers X4 Pharmaceuticals stock price target to $9 from $30
- X4 Pharmaceuticals announces board resignations and audit committee appointments
- X4 Pharmaceuticals stock price target lowered to $3.50 at H.C. Wainwright
- X4 Pharmaceuticals closes upsized $85 million private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- X4 Pharmaceuticals stock soars on $60 million financing and leadership changes
- X4 Pharmaceuticals secures $60 million in financing, appoints new leadership
- X4 Pharmaceuticals presents positive data from neutropenia trial
- FDA grants fast track status to X4’s neutropenia drug
- X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- XFOR stock touches 52-week low at $2.77 amid sharp annual decline
- X4 Pharmaceuticals Announces Upcoming Presentation of Phase 2 Chronic Neutropenia Trial Data at the 30th Annual EHA Congress
- Top 3 Health Care Stocks That May Rocket Higher In April - UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.01 3.42
Yıllık aralık
0.17 6.63
- Önceki kapanış
- 3.24
- Açılış
- 3.25
- Satış
- 3.17
- Alış
- 3.47
- Düşük
- 3.01
- Yüksek
- 3.42
- Hacim
- 730
- Günlük değişim
- -2.16%
- Aylık değişim
- -13.15%
- 6 aylık değişim
- 1168.00%
- Yıllık değişim
- 380.30%
