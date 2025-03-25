Moedas / XFOR
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.24 USD 0.20 (6.58%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XFOR para hoje mudou para 6.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.04 e o mais alto foi 3.30.
Veja a dinâmica do par de moedas X4 Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.04 3.30
Faixa anual
0.17 6.63
- Fechamento anterior
- 3.04
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.04
- High
- 3.30
- Volume
- 394
- Mudança diária
- 6.58%
- Mudança mensal
- -11.23%
- Mudança de 6 meses
- 1196.00%
- Mudança anual
- 390.91%
