XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.21 USD 0.22 (7.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XFOR за сегодня изменился на 7.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.23.
Следите за динамикой X4 Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XFOR
- Stifel lowers X4 Pharmaceuticals stock price target to $9 from $30
- X4 Pharmaceuticals announces board resignations and audit committee appointments
- X4 Pharmaceuticals stock price target lowered to $3.50 at H.C. Wainwright
- X4 Pharmaceuticals closes upsized $85 million private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- X4 Pharmaceuticals stock soars on $60 million financing and leadership changes
- X4 Pharmaceuticals secures $60 million in financing, appoints new leadership
- X4 Pharmaceuticals presents positive data from neutropenia trial
- FDA grants fast track status to X4’s neutropenia drug
- X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- XFOR stock touches 52-week low at $2.77 amid sharp annual decline
- X4 Pharmaceuticals Announces Upcoming Presentation of Phase 2 Chronic Neutropenia Trial Data at the 30th Annual EHA Congress
- Top 3 Health Care Stocks That May Rocket Higher In April - UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.88 3.23
Годовой диапазон
0.17 6.63
- Предыдущее закрытие
- 2.99
- Open
- 3.08
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 2.88
- High
- 3.23
- Объем
- 538
- Дневное изменение
- 7.36%
- Месячное изменение
- -12.05%
- 6-месячное изменение
- 1184.00%
- Годовое изменение
- 386.36%
