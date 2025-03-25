通貨 / XFOR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.24 USD 0.20 (6.58%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XFORの今日の為替レートは、6.58%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.42の高値で取引されました。
X4 Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XFOR News
- X4ファーマシューティカルズ、従業員50%削減を含む再編を発表
- X4 Pharmaceuticals announces restructuring with 50% workforce cut
- Stifel lowers X4 Pharmaceuticals stock price target to $9 from $30
- X4 Pharmaceuticals announces board resignations and audit committee appointments
- X4 Pharmaceuticals stock price target lowered to $3.50 at H.C. Wainwright
- X4 Pharmaceuticals closes upsized $85 million private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- X4 Pharmaceuticals stock soars on $60 million financing and leadership changes
- X4 Pharmaceuticals secures $60 million in financing, appoints new leadership
- X4 Pharmaceuticals presents positive data from neutropenia trial
- FDA grants fast track status to X4’s neutropenia drug
- X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- XFOR stock touches 52-week low at $2.77 amid sharp annual decline
- X4 Pharmaceuticals Announces Upcoming Presentation of Phase 2 Chronic Neutropenia Trial Data at the 30th Annual EHA Congress
- Top 3 Health Care Stocks That May Rocket Higher In April - UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.04 3.42
1年のレンジ
0.17 6.63
- 以前の終値
- 3.04
- 始値
- 3.10
- 買値
- 3.24
- 買値
- 3.54
- 安値
- 3.04
- 高値
- 3.42
- 出来高
- 663
- 1日の変化
- 6.58%
- 1ヶ月の変化
- -11.23%
- 6ヶ月の変化
- 1196.00%
- 1年の変化
- 390.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K