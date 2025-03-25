KurseKategorien
Währungen / XFOR
Zurück zum Aktien

XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc

3.24 USD 0.20 (6.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XFOR hat sich für heute um 6.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 3.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die X4 Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XFOR News

Tagesspanne
3.04 3.42
Jahresspanne
0.17 6.63
Vorheriger Schlusskurs
3.04
Eröffnung
3.10
Bid
3.24
Ask
3.54
Tief
3.04
Hoch
3.42
Volumen
663
Tagesänderung
6.58%
Monatsänderung
-11.23%
6-Monatsänderung
1196.00%
Jahresänderung
390.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K