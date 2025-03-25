Währungen / XFOR
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.24 USD 0.20 (6.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XFOR hat sich für heute um 6.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 3.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die X4 Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.04 3.42
Jahresspanne
0.17 6.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.04
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Tief
- 3.04
- Hoch
- 3.42
- Volumen
- 663
- Tagesänderung
- 6.58%
- Monatsänderung
- -11.23%
- 6-Monatsänderung
- 1196.00%
- Jahresänderung
- 390.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K