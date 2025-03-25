Valute / XFOR
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.17 USD 0.07 (2.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XFOR ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.42.
Segui le dinamiche di X4 Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XFOR News
- X4 Pharmaceuticals annuncia ristrutturazione con taglio del 50% della forza lavoro
- X4 Pharmaceuticals announces restructuring with 50% workforce cut
- Stifel lowers X4 Pharmaceuticals stock price target to $9 from $30
- X4 Pharmaceuticals announces board resignations and audit committee appointments
- X4 Pharmaceuticals stock price target lowered to $3.50 at H.C. Wainwright
- X4 Pharmaceuticals closes upsized $85 million private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- X4 Pharmaceuticals stock soars on $60 million financing and leadership changes
- X4 Pharmaceuticals secures $60 million in financing, appoints new leadership
- X4 Pharmaceuticals presents positive data from neutropenia trial
- FDA grants fast track status to X4’s neutropenia drug
- X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- XFOR stock touches 52-week low at $2.77 amid sharp annual decline
- X4 Pharmaceuticals Announces Upcoming Presentation of Phase 2 Chronic Neutropenia Trial Data at the 30th Annual EHA Congress
- Top 3 Health Care Stocks That May Rocket Higher In April - UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.01 3.42
Intervallo Annuale
0.17 6.63
- Chiusura Precedente
- 3.24
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Minimo
- 3.01
- Massimo
- 3.42
- Volume
- 730
- Variazione giornaliera
- -2.16%
- Variazione Mensile
- -13.15%
- Variazione Semestrale
- 1168.00%
- Variazione Annuale
- 380.30%
