XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc

3.17 USD 0.07 (2.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XFOR ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.42.

Segui le dinamiche di X4 Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.01 3.42
Intervallo Annuale
0.17 6.63
Chiusura Precedente
3.24
Apertura
3.25
Bid
3.17
Ask
3.47
Minimo
3.01
Massimo
3.42
Volume
730
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
-13.15%
Variazione Semestrale
1168.00%
Variazione Annuale
380.30%
21 settembre, domenica