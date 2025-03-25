Devises / XFOR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XFOR: X4 Pharmaceuticals Inc
3.17 USD 0.07 (2.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XFOR a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.01 et à un maximum de 3.42.
Suivez la dynamique X4 Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XFOR Nouvelles
- X4 Pharmaceuticals annonce une restructuration avec une réduction de 50% des effectifs
- X4 Pharmaceuticals announces restructuring with 50% workforce cut
- Stifel lowers X4 Pharmaceuticals stock price target to $9 from $30
- X4 Pharmaceuticals announces board resignations and audit committee appointments
- X4 Pharmaceuticals stock price target lowered to $3.50 at H.C. Wainwright
- X4 Pharmaceuticals closes upsized $85 million private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- X4 Pharmaceuticals stock soars on $60 million financing and leadership changes
- X4 Pharmaceuticals secures $60 million in financing, appoints new leadership
- X4 Pharmaceuticals presents positive data from neutropenia trial
- FDA grants fast track status to X4’s neutropenia drug
- X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- XFOR stock touches 52-week low at $2.77 amid sharp annual decline
- X4 Pharmaceuticals Announces Upcoming Presentation of Phase 2 Chronic Neutropenia Trial Data at the 30th Annual EHA Congress
- Top 3 Health Care Stocks That May Rocket Higher In April - UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.01 3.42
Range Annuel
0.17 6.63
- Clôture Précédente
- 3.24
- Ouverture
- 3.25
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Plus Bas
- 3.01
- Plus Haut
- 3.42
- Volume
- 730
- Changement quotidien
- -2.16%
- Changement Mensuel
- -13.15%
- Changement à 6 Mois
- 1168.00%
- Changement Annuel
- 380.30%
20 septembre, samedi