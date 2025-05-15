Dövizler / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.14 USD 0.09 (8.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XBP fiyatı bugün 8.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.00 ve Yüksek fiyatı olarak 1.15 aralığında işlem gördü.
XBP Europe Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XBP haberleri
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
Günlük aralık
1.00 1.15
Yıllık aralık
0.42 2.56
- Önceki kapanış
- 1.05
- Açılış
- 1.05
- Satış
- 1.14
- Alış
- 1.44
- Düşük
- 1.00
- Yüksek
- 1.15
- Hacim
- 1.404 K
- Günlük değişim
- 8.57%
- Aylık değişim
- 93.22%
- 6 aylık değişim
- -13.64%
- Yıllık değişim
- 6.54%
21 Eylül, Pazar