Валюты / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.01 USD 0.03 (3.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XBP за сегодня изменился на 3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.95, а максимальная — 1.04.
Следите за динамикой XBP Europe Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XBP
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
Дневной диапазон
0.95 1.04
Годовой диапазон
0.42 2.56
- Предыдущее закрытие
- 0.98
- Open
- 0.96
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 0.95
- High
- 1.04
- Объем
- 600
- Дневное изменение
- 3.06%
- Месячное изменение
- 71.19%
- 6-месячное изменение
- -23.48%
- Годовое изменение
- -5.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.