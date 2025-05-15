Moedas / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.05 USD 0.05 (5.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XBP para hoje mudou para 5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.00 e o mais alto foi 1.08.
Veja a dinâmica do par de moedas XBP Europe Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.00 1.08
Faixa anual
0.42 2.56
- Fechamento anterior
- 1.00
- Open
- 1.04
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.00
- High
- 1.08
- Volume
- 412
- Mudança diária
- 5.00%
- Mudança mensal
- 77.97%
- Mudança de 6 meses
- -20.45%
- Mudança anual
- -1.87%
