通貨 / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.05 USD 0.05 (5.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XBPの今日の為替レートは、5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.08の高値で取引されました。
XBP Europe Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBP News
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
1日のレンジ
1.00 1.08
1年のレンジ
0.42 2.56
- 以前の終値
- 1.00
- 始値
- 1.04
- 買値
- 1.05
- 買値
- 1.35
- 安値
- 1.00
- 高値
- 1.08
- 出来高
- 412
- 1日の変化
- 5.00%
- 1ヶ月の変化
- 77.97%
- 6ヶ月の変化
- -20.45%
- 1年の変化
- -1.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K