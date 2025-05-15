货币 / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.00 USD 0.01 (0.99%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XBP汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点0.99和高点1.03进行交易。
关注XBP Europe Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBP新闻
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
日范围
0.99 1.03
年范围
0.42 2.56
- 前一天收盘价
- 1.01
- 开盘价
- 1.03
- 卖价
- 1.00
- 买价
- 1.30
- 最低价
- 0.99
- 最高价
- 1.03
- 交易量
- 491
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- 69.49%
- 6个月变化
- -24.24%
- 年变化
- -6.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值