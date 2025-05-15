KurseKategorien
Währungen / XBP
Zurück zum Aktien

XBP: XBP Europe Holdings Inc

1.14 USD 0.09 (8.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XBP hat sich für heute um 8.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.00 bis zu einem Hoch von 1.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die XBP Europe Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XBP News

Tagesspanne
1.00 1.15
Jahresspanne
0.42 2.56
Vorheriger Schlusskurs
1.05
Eröffnung
1.05
Bid
1.14
Ask
1.44
Tief
1.00
Hoch
1.15
Volumen
595
Tagesänderung
8.57%
Monatsänderung
93.22%
6-Monatsänderung
-13.64%
Jahresänderung
6.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K