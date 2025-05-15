Währungen / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.14 USD 0.09 (8.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XBP hat sich für heute um 8.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.00 bis zu einem Hoch von 1.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die XBP Europe Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBP News
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
Tagesspanne
1.00 1.15
Jahresspanne
0.42 2.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.05
- Eröffnung
- 1.05
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.00
- Hoch
- 1.15
- Volumen
- 595
- Tagesänderung
- 8.57%
- Monatsänderung
- 93.22%
- 6-Monatsänderung
- -13.64%
- Jahresänderung
- 6.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K