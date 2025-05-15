Valute / XBP
XBP: XBP Europe Holdings Inc
1.14 USD 0.09 (8.57%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XBP ha avuto una variazione del 8.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.00 e ad un massimo di 1.15.
Segui le dinamiche di XBP Europe Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XBP News
- Klein Randal T buys XBP Global shares worth $80,325
- Xbp Global Revenue Up 18 Percent in Q2
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- XBP Europe stock soars after completing acquisition of Exela BPA
- XBP Europe finalizes acquisition of Exela Technologies BPA
- XBP Europe to Update Investors at the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
- XBP Europe Holdings, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
Intervallo Giornaliero
1.00 1.15
Intervallo Annuale
0.42 2.56
- Chiusura Precedente
- 1.05
- Apertura
- 1.05
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Minimo
- 1.00
- Massimo
- 1.15
- Volume
- 1.404 K
- Variazione giornaliera
- 8.57%
- Variazione Mensile
- 93.22%
- Variazione Semestrale
- -13.64%
- Variazione Annuale
- 6.54%
21 settembre, domenica