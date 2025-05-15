QuotazioniSezioni
Valute / XBP
Tornare a Azioni

XBP: XBP Europe Holdings Inc

1.14 USD 0.09 (8.57%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XBP ha avuto una variazione del 8.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.00 e ad un massimo di 1.15.

Segui le dinamiche di XBP Europe Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XBP News

Intervallo Giornaliero
1.00 1.15
Intervallo Annuale
0.42 2.56
Chiusura Precedente
1.05
Apertura
1.05
Bid
1.14
Ask
1.44
Minimo
1.00
Massimo
1.15
Volume
1.404 K
Variazione giornaliera
8.57%
Variazione Mensile
93.22%
Variazione Semestrale
-13.64%
Variazione Annuale
6.54%
21 settembre, domenica