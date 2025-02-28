Dövizler / WRN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.77 USD 0.11 (6.63%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WRN fiyatı bugün 6.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.64 ve Yüksek fiyatı olarak 1.81 aralığında işlem gördü.
Western Copper and Gold Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRN haberleri
- Western Copper and Gold to submit environmental assessment by October
- Western Copper and Gold stock initiated with buy rating at Freedom Broker
- Western Copper and Gold price target lowered by H.C. Wainwright
- WESTERN COPPER AND GOLD EXTENDS TECHNICAL COLLABORATION WITH RIO TINTO
- WESTERN COPPER ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS AND VOTING RESULTS FROM ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
- Stifel Canada initiates Western Copper and Gold stock with buy rating
- WESTERN COPPER FORMALLY EXTENDS INVESTOR RIGHTS AGREEMENT WITH MITSUBISHI MATERIALS
- Western Copper and Gold Stock: A Compelling Contrarian Investment Opportunity (NYSE:WRN)
Günlük aralık
1.64 1.81
Yıllık aralık
0.90 1.81
- Önceki kapanış
- 1.66
- Açılış
- 1.66
- Satış
- 1.77
- Alış
- 2.07
- Düşük
- 1.64
- Yüksek
- 1.81
- Hacim
- 434
- Günlük değişim
- 6.63%
- Aylık değişim
- 24.65%
- 6 aylık değişim
- 53.91%
- Yıllık değişim
- 46.28%
21 Eylül, Pazar