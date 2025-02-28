Währungen / WRN
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.72 USD 0.06 (3.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRN hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Copper and Gold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WRN News
- Western Copper and Gold to submit environmental assessment by October
- Western Copper and Gold stock initiated with buy rating at Freedom Broker
- Western Copper and Gold price target lowered by H.C. Wainwright
- WESTERN COPPER AND GOLD EXTENDS TECHNICAL COLLABORATION WITH RIO TINTO
- WESTERN COPPER ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS AND VOTING RESULTS FROM ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
- Stifel Canada initiates Western Copper and Gold stock with buy rating
- WESTERN COPPER FORMALLY EXTENDS INVESTOR RIGHTS AGREEMENT WITH MITSUBISHI MATERIALS
- Western Copper and Gold Stock: A Compelling Contrarian Investment Opportunity (NYSE:WRN)
Tagesspanne
1.64 1.72
Jahresspanne
0.90 1.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.66
- Eröffnung
- 1.66
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Tief
- 1.64
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- 3.61%
- Monatsänderung
- 21.13%
- 6-Monatsänderung
- 49.57%
- Jahresänderung
- 42.15%
