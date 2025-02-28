KurseKategorien
Währungen / WRN
Zurück zum Aktien

WRN: Western Copper and Gold Corporation

1.72 USD 0.06 (3.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRN hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Western Copper and Gold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WRN News

Tagesspanne
1.64 1.72
Jahresspanne
0.90 1.75
Vorheriger Schlusskurs
1.66
Eröffnung
1.66
Bid
1.72
Ask
2.02
Tief
1.64
Hoch
1.72
Volumen
139
Tagesänderung
3.61%
Monatsänderung
21.13%
6-Monatsänderung
49.57%
Jahresänderung
42.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K