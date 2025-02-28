通貨 / WRN
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.66 USD 0.02 (1.22%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WRNの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり1.60の安値と1.67の高値で取引されました。
Western Copper and Gold Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WRN News
1日のレンジ
1.60 1.67
1年のレンジ
0.90 1.75
- 以前の終値
- 1.64
- 始値
- 1.66
- 買値
- 1.66
- 買値
- 1.96
- 安値
- 1.60
- 高値
- 1.67
- 出来高
- 300
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 16.90%
- 6ヶ月の変化
- 44.35%
- 1年の変化
- 37.19%
