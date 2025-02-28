Валюты / WRN
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.66 USD 0.05 (2.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRN за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой Western Copper and Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WRN
- Western Copper and Gold to submit environmental assessment by October
- Western Copper and Gold stock initiated with buy rating at Freedom Broker
- Western Copper and Gold price target lowered by H.C. Wainwright
- WESTERN COPPER AND GOLD EXTENDS TECHNICAL COLLABORATION WITH RIO TINTO
- WESTERN COPPER ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS AND VOTING RESULTS FROM ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
- Stifel Canada initiates Western Copper and Gold stock with buy rating
- WESTERN COPPER FORMALLY EXTENDS INVESTOR RIGHTS AGREEMENT WITH MITSUBISHI MATERIALS
- Western Copper and Gold Stock: A Compelling Contrarian Investment Opportunity (NYSE:WRN)
Дневной диапазон
1.65 1.74
Годовой диапазон
0.90 1.75
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.65
- High
- 1.74
- Объем
- 441
- Дневное изменение
- -2.92%
- Месячное изменение
- 16.90%
- 6-месячное изменение
- 44.35%
- Годовое изменение
- 37.19%
