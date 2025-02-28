Moedas / WRN
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.66 USD 0.02 (1.22%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WRN para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.60 e o mais alto foi 1.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Western Copper and Gold Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRN Notícias
- Western Copper and Gold to submit environmental assessment by October
- Western Copper and Gold stock initiated with buy rating at Freedom Broker
- Western Copper and Gold price target lowered by H.C. Wainwright
- WESTERN COPPER AND GOLD EXTENDS TECHNICAL COLLABORATION WITH RIO TINTO
- WESTERN COPPER ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS AND VOTING RESULTS FROM ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
- Stifel Canada initiates Western Copper and Gold stock with buy rating
- WESTERN COPPER FORMALLY EXTENDS INVESTOR RIGHTS AGREEMENT WITH MITSUBISHI MATERIALS
- Western Copper and Gold Stock: A Compelling Contrarian Investment Opportunity (NYSE:WRN)
Faixa diária
1.60 1.67
Faixa anual
0.90 1.75
- Fechamento anterior
- 1.64
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.60
- High
- 1.67
- Volume
- 198
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- 16.90%
- Mudança de 6 meses
- 44.35%
- Mudança anual
- 37.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh