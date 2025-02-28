통화 / WRN
WRN: Western Copper and Gold Corporation
1.77 USD 0.11 (6.63%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WRN 환율이 오늘 6.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.64이고 고가는 1.81이었습니다.
Western Copper and Gold Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRN News
- Western Copper and Gold to submit environmental assessment by October
- Western Copper and Gold stock initiated with buy rating at Freedom Broker
- Western Copper and Gold price target lowered by H.C. Wainwright
- WESTERN COPPER AND GOLD EXTENDS TECHNICAL COLLABORATION WITH RIO TINTO
- WESTERN COPPER ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS AND VOTING RESULTS FROM ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
- Stifel Canada initiates Western Copper and Gold stock with buy rating
- WESTERN COPPER FORMALLY EXTENDS INVESTOR RIGHTS AGREEMENT WITH MITSUBISHI MATERIALS
- Western Copper and Gold Stock: A Compelling Contrarian Investment Opportunity (NYSE:WRN)
일일 변동 비율
1.64 1.81
년간 변동
0.90 1.81
- 이전 종가
- 1.66
- 시가
- 1.66
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- 저가
- 1.64
- 고가
- 1.81
- 볼륨
- 434
- 일일 변동
- 6.63%
- 월 변동
- 24.65%
- 6개월 변동
- 53.91%
- 년간 변동율
- 46.28%
20 9월, 토요일