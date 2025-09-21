FiyatlarBölümler
Dövizler / WRB-PF
Geri dön - Hisse senetleri

WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059

21.7700 USD 0.1090 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRB-PF fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.5400 ve Yüksek fiyatı olarak 21.9400 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
21.5400 21.9400
Yıllık aralık
19.0000 24.2300
Önceki kapanış
21.6610
Açılış
21.6363
Satış
21.7700
Alış
21.7730
Düşük
21.5400
Yüksek
21.9400
Hacim
54
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
6.72%
6 aylık değişim
9.62%
Yıllık değişim
-7.91%
21 Eylül, Pazar