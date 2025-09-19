クォートセクション
通貨 / WRB-PF
株に戻る

WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059

21.6610 USD 0.1590 (0.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WRB-PFの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり21.6600の安値と21.9400の高値で取引されました。

W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
21.6600 21.9400
1年のレンジ
19.0000 24.2300
以前の終値
21.8200
始値
21.9400
買値
21.6610
買値
21.6640
安値
21.6600
高値
21.9400
出来高
17
1日の変化
-0.73%
1ヶ月の変化
6.18%
6ヶ月の変化
9.07%
1年の変化
-8.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K