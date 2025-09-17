КотировкиРазделы
Валюты / WRB-PF
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059

21.8700 USD 0.0200 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRB-PF за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7801, а максимальная — 22.1200.

Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.7801 22.1200
Годовой диапазон
19.0000 24.2300
Предыдущее закрытие
21.8500
Open
22.0900
Bid
21.8700
Ask
21.8730
Low
21.7801
High
22.1200
Объем
38
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
7.21%
6-месячное изменение
10.12%
Годовое изменение
-7.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.