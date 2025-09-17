Валюты / WRB-PF
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059
21.8700 USD 0.0200 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRB-PF за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7801, а максимальная — 22.1200.
Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.7801 22.1200
Годовой диапазон
19.0000 24.2300
- Предыдущее закрытие
- 21.8500
- Open
- 22.0900
- Bid
- 21.8700
- Ask
- 21.8730
- Low
- 21.7801
- High
- 22.1200
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 10.12%
- Годовое изменение
- -7.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.