Valute / WRB-PF
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059
21.7700 USD 0.1090 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRB-PF ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.5400 e ad un massimo di 21.9400.
Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.5400 21.9400
Intervallo Annuale
19.0000 24.2300
- Chiusura Precedente
- 21.6610
- Apertura
- 21.6363
- Bid
- 21.7700
- Ask
- 21.7730
- Minimo
- 21.5400
- Massimo
- 21.9400
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 6.72%
- Variazione Semestrale
- 9.62%
- Variazione Annuale
- -7.91%
20 settembre, sabato