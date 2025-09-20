CotationsSections
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059

21.7700 USD 0.1090 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WRB-PF a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.5400 et à un maximum de 21.9400.

Suivez la dynamique W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.5400 21.9400
Range Annuel
19.0000 24.2300
Clôture Précédente
21.6610
Ouverture
21.6363
Bid
21.7700
Ask
21.7730
Plus Bas
21.5400
Plus Haut
21.9400
Volume
54
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
6.72%
Changement à 6 Mois
9.62%
Changement Annuel
-7.91%
20 septembre, samedi