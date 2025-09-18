A taxa do WRB-PF para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.7921 e o mais alto foi 22.1399.

Veja a dinâmica do par de moedas W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.