Moedas / WRB-PF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059
21.8200 USD 0.0500 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WRB-PF para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.7921 e o mais alto foi 22.1399.
Veja a dinâmica do par de moedas W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
21.7921 22.1399
Faixa anual
19.0000 24.2300
- Fechamento anterior
- 21.8700
- Open
- 22.1399
- Bid
- 21.8200
- Ask
- 21.8230
- Low
- 21.7921
- High
- 22.1399
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 6.96%
- Mudança de 6 meses
- 9.87%
- Mudança anual
- -7.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh