Währungen / WRB-PF
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059
21.6610 USD 0.1590 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRB-PF hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.6600 bis zu einem Hoch von 21.9400 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.6600 21.9400
Jahresspanne
19.0000 24.2300
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.8200
- Eröffnung
- 21.9400
- Bid
- 21.6610
- Ask
- 21.6640
- Tief
- 21.6600
- Hoch
- 21.9400
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 6.18%
- 6-Monatsänderung
- 9.07%
- Jahresänderung
- -8.37%
