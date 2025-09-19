KurseKategorien
WRB-PF
WRB-PF: W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059

21.6610 USD 0.1590 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRB-PF hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.6600 bis zu einem Hoch von 21.9400 gehandelt.

Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 5.10% Subordinated Debentures due 2059-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.6600 21.9400
Jahresspanne
19.0000 24.2300
Vorheriger Schlusskurs
21.8200
Eröffnung
21.9400
Bid
21.6610
Ask
21.6640
Tief
21.6600
Hoch
21.9400
Volumen
17
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
6.18%
6-Monatsänderung
9.07%
Jahresänderung
-8.37%
