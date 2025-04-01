Dövizler / WRAP
WRAP: Wrap Technologies Inc
2.59 USD 0.44 (20.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WRAP fiyatı bugün 20.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.28 ve Yüksek fiyatı olarak 2.63 aralığında işlem gördü.
Wrap Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WRAP haberleri
- Wrap Technologies ABD Ordusu yarışması için drone karşıtı sistem sundu
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.28 2.63
Yıllık aralık
1.26 2.63
- Önceki kapanış
- 2.15
- Açılış
- 2.38
- Satış
- 2.59
- Alış
- 2.89
- Düşük
- 2.28
- Yüksek
- 2.63
- Hacim
- 1.785 K
- Günlük değişim
- 20.47%
- Aylık değişim
- 83.69%
- 6 aylık değişim
- 43.09%
- Yıllık değişim
- 68.18%
21 Eylül, Pazar