WRAP: Wrap Technologies Inc
2.15 USD 0.01 (0.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WRAPの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.09の安値と2.24の高値で取引されました。
Wrap Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WRAP News
- Wrap Technologies、米陸軍競争に対ドローンシステムを提出
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.09 2.24
1年のレンジ
1.26 2.58
- 以前の終値
- 2.14
- 始値
- 2.20
- 買値
- 2.15
- 買値
- 2.45
- 安値
- 2.09
- 高値
- 2.24
- 出来高
- 558
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 52.48%
- 6ヶ月の変化
- 18.78%
- 1年の変化
- 39.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K