WRAP: Wrap Technologies Inc
2.15 USD 0.01 (0.47%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WRAP para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.09 e o mais alto foi 2.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Wrap Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WRAP Notícias
- Wrap Technologies submete sistema antidrone para competição do Exército dos EUA
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.09 2.24
Faixa anual
1.26 2.58
- Fechamento anterior
- 2.14
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.09
- High
- 2.24
- Volume
- 558
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 52.48%
- Mudança de 6 meses
- 18.78%
- Mudança anual
- 39.61%
